Kornwestheim Das Kornwestheimer Autokino baut an

Kornwestheim - Keine Frage: So problematisch die Corona-Pandemie für viele Einrichtungen, Geschäfte und Lokale auch sein mag, den wenigen noch verbliebenen Autokinos in Deutschland beschert sie einen ungeplanten Kundenzuwachs. Auch das Kornwestheimer Theater bemerkt, dass es quasi der einzige noch offene Vergnügungsbetrieb in der Region ist, seine Betreiber freuen sich derzeit regelmäßig über einen vollen Parkplatz und Staus vor der Einfahrt.