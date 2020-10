Kornwestheim Das lange Warten auf die Schnelltests

Wie akut die Gefahr in den Senioreneinrichtungen ist, zeigt ein Fall aus dem Landkreis Ludwigsburg. Im Kleeblatt-Pflegeheim in Freudental infizierten sich alle 29 Bewohner, neun davon sind in Zusammenhang mit dem Virus mittlerweile gestorben. Der Träger Kleeblatt unterhält auch in Pattonville eine Einrichtung, in der wie in den anderen Häusern des Unternehmens keine Ansteckung verzeichnet wurde. Der Kleeblatt-Geschäftsführer Stefan Ebert rückt mit Blick auf den Ausbruch in der Einrichtung ebenfalls das Thema Schnelltestungen in den Fokus. Mit dieser Möglichkeit hätte man das Infektionsgeschehen vielleicht einbremsen können. Umso dringender müssten die Schnelltests den Heimen jetzt zur Verfügung gestellt werden, sagt Ebert.