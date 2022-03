Kornwestheim Das Leben und Schaffen Karl Mays

Im Mittelpunkt stehen an diesem Abend das Leben und Schaffen des Schriftstellers Karl May, der mit seinen Abenteuerromanen aus dem Wilden Westen weltberühmt wurde. Weniger bekannt, aber nicht minder spannend ist seine persönliche Lebensgeschichte. Auch mit dieser wird sich Ilja Richter werden der Aufführung auseinandersetzen und sie den Besucherinnen und Besuchern näher bringen. Er bringe, so heißt es in einer Ankündigung der Stadt Kornwestheim, die Wandlung vom Kleinkriminellen zum Bestseller-Autor mit Humor und Sprachwitz auf die Bühne.