Kornwestheim Das Loch muss schnell wieder verschwinden

Das Tief Sabine war am Wochenende und Anfang der Woche über Deutschland hinweg gezogen. Kornwestheim kam im Großen und Ganzen glimpflich davon, zu einigen Einsätzen musste die Freiwillige Feuerwehr aber dennoch ausrücken. So lagen mehrfach große Äste auf Straßen und mussten weggeräumt werden. Einen größeren Einsatz verzeichneten die Brandbekämpfer am Montagmorgen, als der Sturm am Bahnhofsvorplatz ebenfalls ein Dach abdeckte, hier halfen sie Handwerkern, per Drehleiter auf dem Gebäude nach dem Rechten zu sehen. In der Nacht auf Dienstag stand die Unterführung der Stuttgarter Straße am südlichen Stadtrand unter Wasser. Die Wehr sorgte dafür, dass das Wasser wieder ablaufen konnte.