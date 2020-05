Kornwestheim Das Mitsingen ist noch nicht erlaubt

Von der Landeskirche gibt es sehr strenge Vorgaben, was die Gläubigen und die Seelsorger beachten müssen, sagt Pfarrer Rüb. „Das trübt die Freude ein wenig, aber sie sind natürlich verständlich. Wir wollen alles Nötige tun, damit sich das Virus nicht über den Gottesdienst ausbreitet.“ So sehen die Infektionsschutzmaßnahmen vor, dass die Besucher einen Sicherheitsabstand von zwei Metern einhalten – ausgenommen sind davon Familienmitglieder. Nur jede dritte Kirchenbank kann daher in der Martinskirche genutzt werden, erklärt Rüb. Sie wurde vermessen, um einen Sitzplan zu erstellen. Die Besucher dürfen nur an markierten Stellen Platz nehmen. Die Empore darf nicht betreten werden. Damit sind in der Martinskirche zeitgleich nur 30 Besucher erlaubt. Sie werden gebeten, auf dem Weg in das Gotteshaus einen Schutz für Mund und Nase zu tragen, sich am Eingang die Hände zu desinfizieren und zum Schluss zwei getrennte Ausgänge zu benutzen. Ein Ordnungsdienst sorgt dafür, dass alle Vorgaben eingehalten werden.