Kornwestheim Das nächste große Konzert gibt es erst 2022

Die Proben für das kommende Jahr haben schon begonnen – nein, nicht entgegen aller Vorschriften heimlich in einem Hinterzimmer, sondern coronakonform übt jeder bei sich daheim vor dem Rechner. Montagabends treffen sich die Sängerinnen und Sänger auf Zoom, in dieser Woche zum ersten Mal. Der Dirigent Konstantinos Kalogeropoulos verschickt den Einladungslink und leitet die Übungsstunde. Die ersten Minuten sind fürs Plaudern und den Austausch gedacht, dann schaltet der Dirigent die Sängerinnen und Sänger stumm, setzt sich ans Klavier, jeder singt daheim vorm Rechner zur Musik. Das sei derzeit die einzige Möglichkeit wieder zusammenzukommen, sagt die Sängerlust-Vorsitzende Claudia Schwarz. Ein gemeinsames Einstudieren der Stücke würde wegen der leicht verzögerten Ankunft der Töne am Rechner daheim nicht funktionieren.