Das sei ein Grund gewesen, dass sie sich auf die Stelle beworben habe, sagt die gebürtige Fränkin, die ihr Studium des technischen Umweltschutzes an der TU Berlin mit einem Master abschloss. Aber nicht der einzige. „Vor allem der Liebe wegen“, gesteht Dorothea Horneber, „deshalb habe ich mich im Raum Stuttgart umgeschaut. Aber mir hat in Berlin auch das südliche Flair gefehlt, mit ein paar Hügeln.“ Bei der Suche ist ihr Blick dann an einem Hügel besonders hängen geblieben: Am Römerhügel, samt der Solarthermie-Anlage versteht sich. Und bei genauerem Hinschauen fiel ihr auf, wie sehr der Klimaschutz in Kornwestheim bereits etabliert ist. „Dass hier schon seit 2010 ein Klimaschutzkonzept umgesetzt wird, hat mich wirklich überrascht und auch überzeugt“, sagt Dorothea Horneber.