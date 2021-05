Kornwestheim Das neue Löschfahrzeug kommt 2023

Das bisherige Löschfahrzeug zu ersetzen, ist nach Angaben der Feuerwehr dringend notwendig: Schon ursprünglich betrug die Dienstzeit für das Gefährt laut Zuwendungsrichtlinien nur 25 Jahre, mittlerweile sollte ein Löschfahrzeug nur noch 20 Jahre im Einsatz ein. „Das bisherige Löschfahrzeug hat in den vergangenen drei Jahren deutlich an Unterhalts- und Reparaturkosten zugenommen“, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung. Von Rost ist da die Rede und von Schweißarbeiten, die erledigt werden mussten, auch sei die Hinterachse des aktuellen Fahrzeugs beschädigt, und es gebe keine Ersatzteile mehr. Die Feuerlöschkreiselpumpe ist ebenfalls längst nicht mehr so leistungsfähig wie in früherer Zeit. „Eine Wartung wäre mit enormen Kosten verbunden.“