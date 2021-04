Kornwestheim - Im Zuge der Neugestaltung des städtischen Logos sind nun sowohl die Stadtflaggen als auch die Fahrzeuge des städtischen Bauhofs und der Stadtgärtnerei mit dem neuen Logo verziert worden. Insgesamt wurden acht gelbe und fünf weiße Flaggen angeschafft, die von Mitarbeitern des städtischen Bauhofs an den Stadteingängen aufgehängt wurden. Drei Flaggen wurden jeweils auf dem Bahnhofsvorplatz, an der Ecke Aldinger Straße/Moldengraben und an der Ecke Lindenstraße/Stammheimer Straße aufgehängt. Jeweils zwei Flaggen zieren außerdem die Ein- und Ausfahrt Nord der B 27. Auch die Fahrzeuge des städtischen Bauhofs und der Stadtgärtnerei fahren ab sofort mit dem neuen Logo durch Kornwestheim. „Sukzessive werden künftig noch weitere Bereiche folgen, in denen das neue Logo zu sehen sein wird“, teilt die Verwaltung mit. Auf dem Foto zu sehen ist das Team des Bauhofs, das seine frisch beklebten Fahrzeuge präsentiert. Foto: z