Kornwestheim Das neue Stadtlogo zeigt Ähren und den Rathausturm

Simon Baka von Agentur Kreisform hatte den Stadträten am Donnerstagabend das neue Logo vorgestellt. Zwei Markenzeichen Kornwestheims sollten in dem Signet auftauchen – die Ähre, die auch bisher schon für Kornwestheim stand, und der Rathausturm. Baka selbst brachte andere Gestaltungsgrundsätze in die Diskussion ein: Einfach und klar sollte das neue Logo sein, außerdem verwendbar in allen digitalen Kanälen. Und so entstand in einem längeren Prozess der „Ährenturm“ mit dem Schriftzug Kornwestheim, das Wort verteilt auf drei Zeilen ohne Trennungsstrich, aber mit einem Punkt am Ende. Der, so Baka im besten Werbedeutsch, sei ein „Statement“: „Das ist Kornwestheim“. Die Schrift, so Baka, lasse sich je nach Bedarf ganz unterschiedlich anordnen, sie könne auch einfach wegbleiben, dann stehe das Logo für sich. In seinem Entwürfen fand sich auch das Signet mit einem einfach KWH dahinter.