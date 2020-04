Kornwestheim Das Reisen ist auf später verschoben

Warum haben Sie sich für die USA als Au-pair-Land entschieden?

Ich wusste schon relativ früh, dass ich nach dem Abitur ein Auslandsjahr in einem englischsprachigen Land machen möchte. Die amerikanische Kultur und Lebensweise haben mich schon immer interessiert. Deshalb war’s eigentlich nur logisch, dass ich mich für die USA entschieden habe.

Bevor wir auf die Arbeit als Au-pair zu sprechen kommen: Wie macht sich Corona im Alltag in den USA bemerkbar?

Das ist wie vermutlich fast überall in der Welt das Thema Nr. 1. Washington befindet sich wie so viele andere Staaten im Lockdown, das heißt Schulen, Universitäten, Geschäfte und Restaurants haben geschlossen, und die Leute sollen das Haus nur noch für notwendige Dinge verlassen. Besonders als Au-pair verändert sich der Alltag also gerade ziemlich, da die Kinder tagsüber zuhause sind und man zurzeit leider nicht reisen kann.

Wie geht Ihre Gastfamilie mit den Einschränkungen um?

Sie hält sich sehr streng an die Vorgaben. Meine Gasteltern arbeiten beide von zuhause und treffen sich mit niemandem mehr. Meine beiden Gastkinder sind den ganzen Tag daheim. Freunde dürfen sie zurzeit auch nicht treffen.

Sie können in den USA nun wegen der Beschränkungen viel weniger erleben: Wie sehr bedauern Sie das?

Das ist sehr schade. Ein großer Teil des Programms ist ja das Reisen. Ich hatte für die kommende Zeit viele Trips geplant, vor allem kürzere Reisen übers Wochenende, aber auch einen Urlaub in Hawaii, den ich jetzt wahrscheinlich verschieben muss.

Wollen Sie in den USA bleiben oder zieht es Sie – wegen der Corona-Pandemie – zurück in die Heimat?

Mein Au-pair-Jahr wäre eigentlich diesen Sommer zu Ende gegangen. Ich verlängere es jetzt jedoch um neun Monate an der Westküste. Danach werde ich zum Studieren aber auf jeden Fall wieder nach Deutschland zurückkommen.

Was unterscheidet das Familienleben in den USA von dem, das Sie aus Deutschland aus Ihrer eigenen Familie oder von Freunden kennen?

Ich würde sagen, in den USA, insbesondere an der Ostküste und in den größeren Städten, ist alles sehr viel schneller und hektischer als in Deutschland. Man hat oft den Eindruck, dass die Leute zu wenig Zeit haben. Das spiegelt sich auch im Familienleben wieder. Kinder haben hier auch nach der Schule und am Wochenende so viele Aktivitäten, dass man oft noch nicht einmal am Samstag oder Sonntag wirklich frei hat.

Wie viel Freizeit bleibt Ihnen, und was unternehmen Sie – in Corona-freien – Zeiten?

In Corona-freien Zeiten bleibt mir auf jeden Fall mehr Freizeit als jetzt gerade. Ich treffe mich dann abends oft mit Freunden, am Wochenende sehen wir uns auch fast immer. Manchmal verbringe ich meine Freizeit auch mit meiner Gastfamilie. Vor der Corona-Krise habe ich mit Freunden auch oft Wochenendtrips in verschiedene Städte wie New York City, Boston, Chicago oder Austin gemacht. Ein Vorteil von der Ostküste ist, dass hier alles relativ nah zusammenliegt, sodass sich kurze Städtereisen über ein Wochenende eigentlich immer lohnen. Eine meiner Urlaubswochen habe ich in Mexiko verbracht.

Kommen Sie mit Ihrem Schulenglisch gut klar in den USA?

Ja. Man hat in der ersten Zeit noch öfter nachfragen müssen, wenn man etwas nicht gleich verstanden hat oder mir ein Wort nicht eingefallen ist, aber ich hatte nie wirkliche Verständigungsprobleme.

Bei uns ist die USA im Denken stets ganz eng mit dem umstrittenen Präsidenten Donald Trump verknüpft. Wie präsent ist Trump im Alltagsleben der US-Amerikaner?

Ich denke, es kommt stark darauf an, in welchem Teil der USA man sich befindet. Hier in der Hauptstadt sind Politik und der Präsident ein Thema, das die ganze Zeit sehr präsent ist, da auch viele Leute hier für die Regierung arbeiten. Allerdings ist Washington DC als Stadt sozusagen gegen den Präsidenten. Man sieht fast täglich Proteste, vor allem vor dem Weißen Haus. Das Bild lässt sich gut auf die meisten größeren Städte in den USA übertragen. In denen sind die Einwohner stärker mit den Demokraten verbunden, das liegt auch daran, dass in den Städten hauptsächlich junge Menschen leben. In ländlichen Gegenden ist die Politik nicht ganz so präsent, allerdings gibt es dort weitaus mehr Trump-Wähler.

Sind die USA ein Land, von dem Sie sich vorstellen können dort zu leben?

Die USA sind in vielen Dingen nur schwer mit Deutschland zu vergleichen. Es gibt extrem viele kulturelle Unterschiede. An vieles musste ich mich am Anfang gewöhnen und ich habe Zeit gebraucht, um mich einzuleben. Es gibt einige Dinge hier, die mir besser gefallen als in Deutschland, aber es gibt auch viele Dinge, in denen ich Deutschland bevorzuge.

Was gefällt Ihnen besser, und in welchen Bereichen schneidet für Sie Deutschland besser ab?

Mir gefällt die offene und freundliche Art der Amerikaner sehr, man kommt oft mit unterschiedlichen Leuten in interessante Gespräche. Dafür gibt es aber auch viele Bereiche, in denen es in Deutschland aus meiner Sicht besser läuft, wie beispielsweise – ich habe es schon erwähnt – das Familienleben oder das Alltagsleben, das hier einfach sehr viel stressiger und hektischer ist. Aber auch in anderen Themen, zum Beispiel beim Schulsystem, schneidet Deutschland aus meiner Sicht besser ab.

Was vermissen Sie auf der anderen Seite des Teiches am meisten?

Natürlich vermisse ich meine Familie und meine Freunde am meisten und die Möglichkeit, sie jederzeit sehen zu können. Ansonsten vermisse ich oft kleinere, alltägliche Dinge wie das Essen, die deutschen Verkehrsregeln beim Autofahren, oder volljährig zu sein mit 18 Jahren, denn hier ist man es erst mit 21 Jahren.

Und was werden Sie aus den USA vermissen, wenn Sie wieder in Deutschland sind?

Am meisten meine Gastfamilie, die Kinder und meine Freunde, die ich hier kennengelernt habe. Aber auch Washington DC wird mir wohl fehlen. Es ist für mich wie ein zweites Zuhause geworden ist. Die offene und freundliche Art der Amerikaner und die Möglichkeit, so viel Neues kennenzulernen, das werde ich dann wohl vermissen. Aber bis dahin ist es ja noch einige Zeit.