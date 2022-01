Kornwestheim Das „Rosa Blu“ zieht in die Stadt

Kornwestheim - In Ludwigsburg hatte er seine Trattoria über viele Jahre an prominenter Stelle – direkt im Zentrum am Marktplatz. Das „Rosa Blu“ hatte einen Namen in der Barockstadt und die örtliche Schickeria gab sich bei Gabriele Tafuro, den seine Gäste nur Gabi nennen, die Klinke in die Hand. Nun hat der 43-Jährige Ludwigsburg verlassen, um sein Glück in Kornwestheim zu suchen – am Stadtrand an einer viel befahrenen Straße neben einer Autowerkstatt. Es ist ein Ort, der also so gar nichts gemein hat mit dem viel gepriesenen Marktplatz in Ludwigsburg.