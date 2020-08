Kornwestheim Das Rotkehlchen steht für die letzte Reise

Frederik Merkt beschreibt seine Idee so: „Die Gestaltung ist reduziert, geradlinig und grafisch, mal detailliert linear, dann wieder flächig, farblich auf einen kleinen Farbraum beschränkt, für ein ruhiges, pietätvolles Erscheinungsbild.“ Das Punktraster im Hintergrund symbolisiere die einzelnen Individuen in unterschiedlichen Abschnitten auf dem Weg durchs Leben. Merkt: „Das Rotkehlchen, ein Zugvogel, steht sinnbildlich zeitgleich für die letzte Reise des Menschen, aber auch für den Zyklus des Lebens.“ Hinter der Mauer wachsende Bäume will der Künstler in seine Zeichnungen aufnehmen.