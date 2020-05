Kornwestheim Das Singen soll ihre Leidenschaft bleiben

Nicht nur von privaten Umfeld, sondern auch von der prominenten Jury konnte die 13-Jährige viel Lob einheimsen. Sänger Max Giesinger schwärmte mehrfach von der Internationalität ihrer Stimme und Giannas Lässigkeit. Er sah in ihr großes Potenzial. Auch die weiteren Musikexperten – Lena Meyer-Landrut, Sasha und das Duo Florian Sump und Lukas Nimscheck von der Band Deine Freunde – zeigten sich von der Stimme der Schülerin beeindruckt.

Trotz des beachtlichen Erfolgs ist die Gymnasiastin aber auf dem Boden geblieben. Ob sie das Singen später zu ihrem Beruf macht? „Das weiß ich noch nicht. Es wäre toll, wenn ich mehr daraus machen kann, aber es wird sich zeigen, ob es einmal mehr als nur ein Hobby wird“, sagt sie. Über Anfragen für Auftritte und Konzerte freue sie sich. Gerade jetzt in einer Zeit, in der wegen der Pandemie keine kulturellen Veranstaltungen abgehalten werden können, sei es aber schwierig zu planen. „Deshalb bin ich nun stärker in den sozialen Medien unterwegs.“ Später müsse man sehen, wie es weitergeht. Druck, dass es mit einer Gesangskarriere klappt, macht sich die 13-Jährige nicht. Schließlich habe sie auch noch andere Interessen. Das Singen will sie aber auf keinen Fall aufgeben. „Ich werde weitermachen“, kündigt die Schülerin an.