Kornwestheim Das Trio, das Farbe in den Untergrund bringt

Nein, klassische Graffiti machen Georg Waibel, Philipp Becker und Michael Balke in der Bahnhofsunterführung nicht. Wegen der Dämpfe biete sich der Einsatz der Sprühflasche nicht an, zumal sich ja auch gastronomische Betriebe dort befänden, sagt Becker Das Trio streicht die Wände und Säulen, nachdem es sie am ersten Tag grundiert hat, mit einer Latexfarbe. Philipp Becker spricht statt von Graffiti deshalb lieber von Pop-up. Ein wenig versteckt an der Nordwand findet sich die grafische Darstellung der wichtigsten Gebäude Kornwestheims, in die auf Wunsch der Stadträte noch die Moschee aufgenommen wurde. Vermutlich werden die meisten Passanten die Einstimmung auf die Stadt gar nicht wahrnehmen. Das Problem der Bahnhofsunterführung: Es gibt in dem Bereich, der im Besitz der Stadt ist, keine große, durchgehende Fläche, die eine auffallende Gestaltung mit Schriftzügen oder Zeichnungen ermöglichen würde. Die Mitglieder des Studio Vierkants müssen sich mit kleinen Flächen und Säulen begnügen.