Kornwestheim Das Urteil kommt für Kornwestheim zu spät

Kornwestheim - Als die Stadt Kornwestheim im Jahr 2015 die Nachricht ereilte, dass sie wegen eines gewagten Steuerkonstrukts der EnBW 15,9 Millionen Euro an nach Ansicht der Finanzbehörden zu Unrecht erhaltenen Gewerbesteuern zurückzahlen muss, war das Entsetzen groß. Nicht minder groß war es, dass die Stadt für Erstattungszinsen in Höhe von sechs Prozent jährlich aufkommen muss. Sie zahlte also nicht nur die 15,9 Millionen Euro an die EnBW zurück, sondern stellte sich auch darauf ein, zusätzlich 5,6 Millionen Euro an Erstattungszinsen entrichten zu müssen – eine Summe, die man auch beim besten Willen nicht hätte erreichen können, wenn man das Geld mit vertretbarem Risiko gut angelegt hätte.