Kornwestheim Das Warten auf Hilfe frustriert die Wirte

Der Gastronom beklagt die schleppende Auszahlung der Überbrückungshilfen, die er lediglich als Abschlagszahlung für den November erhalten hat, und die fehlende Perspektive, wann er wieder öffnen kann. So bemängelte der Unternehmer in seinem Brief, dass der Minister Versprechungen mache, deren Einhaltung aber verschiebe. Zudem solle er „sich vielleicht die Sorgen der breiten Masse anhören und diese Argumente (. . .) mit einfließen lassen.“ Zu einem Austausch lud er Scholz in dem Schreiben nach Kornwestheim ein. Bei solch einem Treffen hätten einige seiner Kollegen wohl ein Wörtchen mitzureden. Die Verlängerung des Lockdowns bis zum 31. Januar trifft die Restaurants, Hotels und Kneipen in Kornwestheim hart. Seit November dürfen die Gastronomen keine Gäste empfangen – ausgerechnet in der umsatzstärksten Zeit des Jahres. „Die vergangenen beiden Monate sind unsere Erntezeit. Da machen wir mit Weihnachtsfeiern einen wichtigen Teil unseres Umsatzes“, sagt Ralph Wagner.