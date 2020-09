Kornwestheim Das Wasser soll wieder an die Oberfläche

Maisenhölder führt aus: „Die Bedeutung des Wassers in unserer Stadt ist sehr groß und das sollte stärker ins Bewusstsein der Bürger, es ist die Grundlage für das Leben in der Stadt.“ Wenn auch die Bedeutung der natürlichen Wasserquellen abgenommen habe, es gebe sie immer noch, nutzlos seien sie keinesfalls. Um das Wasser, das seinen Ursprung vor Ort hat, sichtbar zu machen, braucht es aber entweder Ortskenntnis oder Muskelkraft. Überirdisch tritt das Kornwestheimer Quellwasser derzeit nur in einem kurzen Bachverlauf an der Lammstraße und im See an der Gumpenbachbrücke zu Tage. Der Weiher und das Tretbecken im Moldengraben sind derzeit trocken gefallen. Der Quellwasser-Brunnen am Awo-Heim mit Wasserrinnen an der Badstraße läuft wegen der Baustelle in der Straße aktuell nicht. „Insgesamt gibt es im Kornwestheimer Stadtkern fünf Quellen, die gefasst worden sind“, berichtet Dirk Maisenhölder.