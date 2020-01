Kornwestheim Das Wasser spritzt bis an die Decke

Kornwestheim - Die knallgelbe Schwimmbrille auf den Augen, den pinkfarbenen ­Badeanzug am Körper – so zieht die kleine Sophie im Sportbecken fleißig ihre Bahnen. Der Bademeister hat die junge Dame fest im Blick, und auch ihre Mutter ist nur einen Schwimmzug von ihr entfernt. 25 Meter in die eine Richtung, 25 Meter in die andere. Dann legt Sophie eine kurze Verschnaufpause ein.