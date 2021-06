Kornwestheim „Das Zauberwort heißt: Innehalten“

Was ist mit den Kindern?

Kinder brauchen für eine gesunde seelische Entwicklung Sicherheit, Verbundenheit, Zugehörigkeit und Gestaltungsfreiräume. Diese Bedürfnisse sind zur Zeit in Not. Durch die Dauerbelastung ist die Harmonie des Familienlebens anfällig geworden. Kontakte, Spiel- und Bewegungszeiten mit anderen Kindern sind beschränkt. Im Home-Schooling werden Arbeitsblätter ausgefüllt, aber das Gefühl der Verbundenheit im Klassenverband bleibt auf der Strecke. Deshalb nehmen Auffälligkeiten bei Kindern im Sozialverhalten bis hin zur Depression zu.

Wie kann man Stress reduzieren?

Das Zauberwort heißt: Innehalten. Wenn ich eine Pause setze, kann ich meine automatisch ablaufenden Verhaltensmuster erkennen und mich fragen, ob es da nicht noch andere Reaktionsmöglichkeiten gibt. Ganz konkret im Familienkontext: Weg von spontanem, impulsivem Reagieren hin zu bewusstem Handeln, das versucht, hinter jedem Verhalten des Kindes mitfühlend sein wahres Wesen zu erkennen. Damit reagiere ich also nicht wie eine Maschine auf Knopfdruck, sondern mit meiner ganzen Lebendigkeit und Kreativität. Wer inne hält, erhält von innen Halt, sagte schon Laotse.

Achtsamkeit ist einer der zentralen Begriffe in Ihrem Wirken. Was ist damit genau gemeint?

Achtsamkeit ist ein großes Feld. Achtsames Gewahrsein bewirkt die Fähigkeit zur bewussten Steuerung der Aufmerksamkeit. Die Wahrnehmung dessen, was im Moment im Körper und Geist los ist, kann helfen, uns besser zu regulieren, wenn wir in eine Stressreaktion geraten. Meist handeln wir im Autopiloten, ohne groß nachzudenken. Unser Gehirn verirrt sich dann manchmal in die Zeit, als der Säbelzahntiger noch im Gebüsch lauerte. Wenn wir innehalten und etwas zurücktreten, also einen Schritt hinter den Wasserfall unserer Gefühle und Reaktionen treten, werden wir vielleicht immer noch nass, aber wir befinden uns nicht mehr in der akuten Bedrohungssituation. Achtsamkeitsübungen helfen, eingefahrenen Denk- und Verhaltensmustern auf die Spur zu kommen. Wir können eine Pause setzen und uns ganz bewusst für eine angemessene Reaktion entscheiden.