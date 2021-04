Kornwestheim - Es wird mindestens noch zwei Jahre dauern, ehe mit dem Bau der neuen Großen Pflugfelder Brücke begonnen wird. Mit dem Aufstellungsbeschluss, für den die Stadträte in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt (AUT) und Technik jüngst ihr Okay gaben, können nun aber die nächsten vorbereitenden Schritte folgen. „Wir sind schon weit gekommen in der Planung“, so Dirk Maisenhölder, Fachbereichsleiter Tiefbau und Grünflächen.