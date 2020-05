Kornwestheim Dem Sommer 2020 fehlt es an Musik

Auch die Organisatoren der Ausländischen Nacht – geplant war die Veranstaltung für den 29. Juni – werden ihren Termin nicht halten können. Mit-Veranstalter Ioannis Galimpas sieht allerdings die Möglichkeit, dass diese große Feier der Kultur- und Sportvereine in diesem Jahr doch noch stattfinden kann. „Bis in den Oktober hinein könnte ich es mir sehr gut vorstellen“, sagt er. Einen genauen Ausweichtermin gebe es aber noch nicht. In der kommenden Woche sei ein Treffen mit den Verantwortlichen der Stadt geplant, bei dem die Möglichkeiten erörtert werden sollen. Galimpas sagt auch: „Wir müssen abwarten, wie sich die Abstands- und Hygienevorschriften entwickeln.“ Im Abstand von 1,50 Metern auf Biertischgarnituren zu sitzen, sei eher nicht machbar. „Feiern kann man so nicht.“ Für die Interkulturelle Woche, organisiert von der Stadt, gab es noch keinen festen Termin. Im vergangenen Jahr wurden Ende September unter anderem Lesungen und zum Abschied das Fest des Friedens ausgerichtet. Galimpas, der organisatorische Aufgaben für die Interkulturelle Woche übernahm, zeigt sich wenig optimistisch, dass die Reihe in Corona-Zeiten stattfinden kann. Auch aus dem Rathaus gibt es von Oberbürgermeisterin Keck Signale, dass sie in diesem Jahr entfällt. Bereits abgesagt ist das beliebte Musik- und Gartenfest am Oßweiler Weg, das Liederkranz und Städtische Orchester gemeinsam auf die Beine stellen. Nach „reiflichen und gewissenhaften Überlegungen“ habe man sich dazu entschlossen, es in diesem Jahr ersatzlos zu streichen, heißt es von den Vereinsvorsitzenden Reinhard Wagner (Liederkranz) und Michael Meyle (Städtische Orchester). „Die Vorgaben für Abstands- und Hygieneregeln – vergleichbar mit den Vorgaben für Gaststätten – wären bei einem so großen Fest kaum einzuhalten. Die Verantwortung hierfür können wir weder gegenüber unseren Vereinsmitgliedern und Helfern noch gegenüber den vielen Besuchern übernehmen.“ Schmerzlich vermissen würden auch viele Kornwestheimer die Open-Air-Reihe Kornwestheim rockt. Noch ist sie nicht abgesagt, bestätigt Organisator Johannes Leichtle. Dass Kornwestheim rockt mit seinen oft mehr als 2000 Gästen in den Sommerferien stattfindet, ist aber sehr unwahrscheinlich – und einzelne Veranstaltungen im September oder eine reduzierte Einlasszahl sind wohl auch keine Option. Gerade mit Blick auf Veranstaltungen wie Kornwestheim rockt wünscht sich OB Keck übrigens nach wie vor klarere Vorgaben vom Land. „Es fehlen noch präzisere Angaben, etwa was die Besucherzahlen angeht.“ Deshalb fehle Planungssicherheit, so die OB. Und der Rest des Jahres? Auch im Herbst und Winter stehen ja nach noch Veranstaltungen im Raum, die Stand jetzt auch stattfinden können, falls die entsprechenden Verbote für Großveranstaltungen nicht doch noch verlängert werden. Die Kornwestheimer Kirbe gehört beispielsweise dazu, auch die Weihnachtsmärkte. Man müsse abwarten, wie sich die Corona-Situation weiter entwickele, sagt Keck. Falls die Zahlen wieder steigen, seien weitere und längere Restriktionen ja nicht ausgeschlossen. „Wir müssen uns mit Sorgfalt und Verantwortung im öffentlichen Raum bewegen“, betont sie.