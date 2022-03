Kornwestheim Dem Sportprojekt winkt ein Preisgeld

Ein paar Tage vor Bekanntwerden der Finalteilnahme hatten sich gut 20 Kinder und Jugendliche des Vereins 46Plus für „Viva con Agua“ engagiert. Vor der Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena bemalten sie Tonnen, in denen bei VfB-Heimspielen bald das Becherpfand gespendet werden kann. In weißen Maler-Overalls, mit Spraydosen und unter Anleitung der Stuttgarter Künstlerin Annina Karst entstanden so nützliche Kunstwerke, teils mit „Brustring“, teils mit Fußbällen, teils sogar mit Fan-Slogans. Die Spenden, die dank der Tonnen zusammenkommen sollen, wird die Organisation Viva con Agua in die weltweite Versorgung der Menschen mit Trinkwasser stecken.