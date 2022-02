Kornwestheim Dem Wettbüro Geld gestohlen

In der Tat: Anders als mit einem Sinnesverlust lässt es sich nicht mehr erklären, was nun passiert. Der Wettspieler behauptet, 49 000 Euro auf dem Konto zu haben. Weil es aber gepfändet sei, benötige er 9000 Euro, um ans Geld zu gelangen. Der Angestellte händigt ihm daraufhin die Summe in bar aus – entnommen aus der Kasse des Wettbüros. Stunden später dämmert es ihm, dass er wohl „verarscht“ worden ist. Der 21-Jährige geht zur Polizei. Der Geschäftsführer des Wettbüros, der als Zeuge vor Gericht aussagte, kann sich gut vorstellen, dass sich alles so abgespielt hat. Sein Mitarbeiter sei eigentlich gut und zuverlässig gewesen. „Aber er war extrem naiv.“ Der Geschäftsmann geht davon aus, dass der 21-Jährige „gut manipuliert“ worden ist. Enttäuscht sei er gleichwohl, weil der Ex-Angestellte, dem fristlos gekündigt sei, nicht um Entschuldigung gebeten habe.