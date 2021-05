Kornwestheim Den Anfang machen 20 ausgemusterte Trikots

Dann kam Simon Huijsman ins Spiel, der Jugendleiter der SVK-Fußballer. „Ich wollte die Trikots einem guten Zweck zuführen“, sagt Raimondo, „und Simon hatte genau den richtigen Kontakt.“ Huijsman wandte sich über einen Bekannten an die christliche Organisation MT:28, die ihren Sitz in Winnenden hat. Zusätzlich zu ihrer Missionstätigkeit in vielen Teilen der Welt unterstützt sie die Menschen in vielerlei Hinsicht – zum Beispiel mit Sportausrüstung. So gibt es auch ein MT:28-Projekt in der Mongolei. Genau dorthin, nach Sukhbaatar im Südosten des Landes, sollen die alten SVK-Trikots verschifft werden. Und wenn es nach Roberto Raimondo, Philipp Heidenreich und Simon Huijsman geht, noch vieles mehr.