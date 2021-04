Kornwestheim Den Aufschwung aufrechterhalten

Sie treten erstmals mit einer Spitzenkandidatin an. Was ändert sich?

Wir wollen auf jeden Fall den Aufschwung, den wir gerade verspüren, aufrechterhalten. Ich gehe davon aus, dass thematisch Klima und Verkehr im Mittelpunkt stehen werden. Aber ich weiß natürlich nicht, was in Sachen Corona angesichts der Lethargie, die gerade an den Tag gelegt wird, noch passieren wird.

Besteht bei den Themen Klima und Verkehr nicht die Gefahr, dass die Grünen wieder zur Verbotspartei werden?

Die Regierungen der vergangenen Jahre haben nur die Wirtschaft im Fokus gehabt. Das ist natürlich auch weiterhin ein wichtiges Thema, aber es darf nicht das alleinige sein. Ich glaube, dass es mit einer jungen Frau an der Spitze leichter sein wird, neue Themen anzugehen und zu verdeutlichen, dass es so, wie wir jetzt leben, nicht weitergehen kann. Ein grüner Umbau der Wirtschaft ist auf jeden Fall auch ein Antrieb für die Wirtschaft und eine Chance für Deutschland. Das heißt nicht, dass es künftig schlechter sein muss. Das ist auch nicht das Ziel der Grünen: Es wird anders.

Baerbock ist 40 Jahre alt und damit die jüngste Kanzlerkandidatin. Wird der Generationenwechsel eingeläutet?

Ich glaube ja. Die jungen Frauen streben nach oben. Sie wollen ihre Talente verwirklichen und mitgestalten. In Finnland und Dänemark stehen junge Frauen an der Spitze der Regierung, im Landtag sind wir Grünen durch viele Frauen vertreten. Ich gehe davon aus, dass es in der deutschen Politik im Herbst zu einer Änderung kommen wird.

Gewähren Sie uns einen Blick ins grüne Seelenleben: Was ist mit Ihrer Partei passiert, dass sie so geräuschlos die Kandidatenkür über die Bühne bringt?

Wir haben aus den vergangenen Wahlkämpfen gelernt, haben erkennen müssen, was man mit bestimmten Schlagworten und gut gemeinten Vorschlägen auslösen kann.

Was haben Sie mit mehr Spannung verfolgt: die Entscheidung in Ihrer eigenen Partei oder die in der Union?

Ganz ehrlich: die Entscheidung in der Union. Ich war mir ziemlich sicher, dass wir mit einer Frau an der Spitze antreten werden. Aber zu sehen, wie sich eine Partei selbst zerfleischt, das ist schon spannend. Da tut es der CDU ganz gut, wenn sie sich in der Opposition erholt und auch ihre Versorgungsmentalität ablegt.

Wer wären Ihre Wunschpartner bei einer Koalition mit Bundeskanzlerin Baerbock an der Spitze?

Am liebsten wäre mir eine Koalition Grün-Rot-Gelb, auch wenn’s mit der FDP nicht ganz einfach werden würde.