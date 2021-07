Kornwestheim „Den Grimme-Preis kennt fast jeder“

Ihr Name ist aber bei vielen Verleihungen schon gefallen.

Ja, es waren viele. Das hatten wir so nicht erwartet und vorher noch nie erlebt.

Wo stehen denn die ganzen Trophäen?

Ich wohne mit Arkadij Khaet, mit dem ich bei „Masel Tov Cocktail“ Regie geführt habe, in einer WG. Das ist ganz praktisch, weil wir oft nur einen Preis bekommen. Die stehen gerade alle auf einem Bücherregal, aber das wird langsam voll. Wenn Freunde zu uns kommen, werden sie praktisch erschlagen von den Preisen; es wirkt schon fast eitel. Sobald wir den Grimme-Preis haben, räumen wir mal einige andere weg. Dadurch haben wir dann eher Augen für das neue Projekt.

Was steht als nächstes an?

Wir schreiben gerade ein neues Drehbuch, diesmal für einen Langfilm. Bisher haben wir acht Kurzfilme gedreht, vier davon in Doppelregie. In „Masel Tov Cocktail“ haben wir insgesamt zwei Jahre und viel Mühe investiert. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen, einen besseren Kurzfilm zu drehen. Deshalb ist es jetzt entspannter, wenn wir uns in den Langfilm-Bereich wagen, das ist sowieso der nächste Schritt und wir fühlen uns bereit dazu.

Worum geht es in dem Langfilm?

Worum es genau geht, möchte ich noch nicht verraten. Wir haben natürlich eine andere Geschichte gewählt, bleiben aber bei unserem Stil, also dem komödiantischen Erzählen einer eigentlich dramatischen Geschichte.

Werden Sie noch einmal in Kornwestheim drehen?

Wenn wir wieder mit der Filmakademie in Ludwigsburg produzieren, ist das durchaus denkbar. Kornwestheim war eine der interessantesten Kulissen in der Umgebung, weil es aus dem typischen architektonischen Stil herausfällt, den man in Baden-Württemberg findet. Man hat ja gesehen, dass wir es dort hinbekommen haben, das Ruhrgebiet nachzustellen.

Das heißt, Sie produzieren vielleicht gar nicht an der Filmakademie?

Wir entwickeln auf jeden Fall das Drehbuch mit der Filmakademie, weil es immer gut ist, noch einen anderen Blick darauf zu bekommen und von den Dozenten

betreut zu werden. Ob wir den Film letztendlich an der Filmakademie drehen, hängt davon ab, wie lange wir zum Schreiben brauchen und ob die Handlung in Baden-Württemberg erzählt werden kann.