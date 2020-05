Kornwestheim Den Wettlauf gegen die Zeit gewonnen

Er sei stolz auf die Stadtwerke, dass sie so mutig vorangegangen seien, so Ludwigsburgs Oberbürgermeister Matthias Knecht. Seine Kornwestheimer Kollegin Ursula Keck ergänzt: „Es freut mich sehr, dass wir mit diesem Leuchtturmprojekt auf dem Römerhügel einen wichtigen Schritt in Richtung nachhaltige Energieversorgung gehen, obwohl wir uns in Kornwestheim die Entscheidung zum Bau der Anlage auf einer landwirtschaftlichen Fläche nicht leicht gemacht haben.“