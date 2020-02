Kornwestheim Der Ärger um die Flixbusse reißt nicht ab

Dennoch war in jüngster Zeit immer wieder zu beobachten, dass Flixbusse gelegentlich auch mitten durch die Stadt fahren. Rosemarie Barth, Anwohnerin der Pfarrer-Hahn-Straße, sind die Fernbusse schon seit Längerem ein Dorn im Auge. Sie kämpft schon seit Jahren gegen den zunehmenden Schwerlast- und Busverkehr in ihrer Straße, der aus ihrer Sicht eine Menge Lärm verursacht und sie in ihrer Lebensqualität einschränkt. So schlimm wie vor wenigen Jahren, als noch bis zu zehn Flixbusse am Tag an ihrem Haus vorbeigefahren seien, sei es zwar inzwischen nicht mehr, sagt sie. Dennoch stellt sie fest, dass immer noch täglich zwei bis drei Fahrer der Fernbusse die von der Stadt vorgesehene Route missachten und an ihrem Haus in der Pfarrer-Hahn-Straße vorbeifahren.