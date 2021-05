Kornwestheim Der alte Geist des Jakob-Sigle-Heims ist geblieben

Kornwestheim - Die ersten Gardinen hängen, Namensschilder zeigen an, dass die ersten Bewohnerinnen und Bewohner eingezogen sind. Auch in den zweiten Neubau des Jakob-Sigle-Heims kehrt nun Leben ein. In den vergangenen sechs Jahren ist an der Rosensteinstraße nach einem ausgeklügelten Plan ein neues Seniorenheim samt 71 Appartements fürs Betreute Wohnen entstanden. Zunächst hat der Träger, das Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg, das Pflegeheim (92 Plätze) errichtet, das vor vier Jahren bezogen wurde. Vor einigen Wochen sind die ersten Appartements im zweiten Neubau in Beschlag genommen wurden. Knapp 30 Millionen Euro hat das Wohlfahrtswerk am Standort Kornwestheim investiert. Im Interview berichtet Leiterin Beate Dornbusch über wegen der Pandemie herausfordernde Zeiten und über die Freude, dass das neue Heim nun steht.