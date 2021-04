Kornwestheim Der alte Schaltschrank hat ausgedient

Im Falle des ESG werden 56 000 Euro für die Erneuerung fällig. „Allein der neue Schaltschrank kostet mehr als 35 000 Euro“, fügt Peter Sasse hinzu. Viele Details und Szenarien mussten Sasse und sein Team im Vorfeld bedenken, da war das Schulaquarium noch das kleinste Problem. Was, wenn es aus Strömen schüttet und die Hebeanlage – also die Entwässerung – der Tiefgarage nicht funktioniert? Was, wenn fälschlicherweise eine Störmeldung an die Firma Siemens als Betreiberin des Ganzen ’rausgeht? Was, wenn es zum Zeitpunkt des Umbaus unerwartet heiß gewesen wäre und es Schwierigkeiten mit Gefahrstoffen in den Chemieräumen des Gymnasiums gegeben hätte? Sasse: „Für die Tiefgarage haben wir beim Bauhof extra mehrere Dieselaggregate bereitgestellt. Und natürlich haben wir die betreffenden Firmen und auch die Feuerwehr vorab informiert.“ In Sachen Chemikalien habe man vorab Kontakt mit den Fachbetreuern des Gymnasiums aufgenommen.