Kornwestheim Der altehrwürdige Verein meistert die Krise

Auch, ob das Jahreskonzert, geplant für den 8. Mai, in diesem Jahr wieder stattfinden kann, steht noch in den Sternen. „Wir proben für das Konzert“, sagt Wagner. Falls es, was zu befürchten sei, ausfalle, so hoffen die Sänger, dass sie zumindest bei ihrem geplanten Konzert im Stadtgarten am 20. Juni auftreten können. Außerdem sei, soviel sei laut Wagner schon einmal verraten, für den 6. Juni auf der Festwies ein „besonderer Gottesdienst“ geplant.