Kornwestheim Der Athletiktrainer aus einer anderen Welt

Mittlerweile diskutieren die beiden nur noch selten, wenn es um Trainingsformen geht. „Ich vertraue ihm blind. Manne hat die Eigenheiten des Fußballs miteinfließen lassen. Beim Sprinten geht es nicht mehr nur 50 Meter geradeaus“, sagt Sascha Becker. Vor 35 Jahren war das aber noch anders: Für Reichert ging es in seiner sportlichen Karriere meist erst geradeaus – und dann hoch hinaus. Im Alter von fünf Jahren meldete ihn sein Vater beim TV Kornwestheim an, dann zog es ihn zu den Leichtathleten. Die älteren Mitglieder des SVK können sich noch an die hohen Sätze des Stabhochspringers erinnern.