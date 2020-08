Auch der Nabu-Sprecher konnte mit seinem Detektor keine Ultraschallrufe ausmachen. Das lag aber daran, dass das Gerät leider seinen Dienst verweigerte. So war eben konzentriertes Beobachten angesagt. Allesamt reckten sie die Köpfe in die Höhe und starrten in den immer dunkler werdenden Abendhimmel. Und dann tatsächlich, nach minutenlangem Warten, flog plötzlich eine Zwergfledermaus im Zickzackkurs recht tief über den Teich hinweg.

„Und da noch mal“, rief es aus der Menge. Ein weiteres Fledertier flatterte vor den Augen der Gruppe hinweg. Doch so unvermittelt die Tiere aufgetaucht waren, so schnell waren sie auch wieder verschwunden. Nach einem weiteren blitzschnellen Flug über den Teich verschwanden die Tiere im Dunkel der Nacht. Es war ein kurzes Gastspiel auf dieser Batnight, immerhin hatten sich die Fledermäuse jedoch überhaupt noch gezeigt. Aber vielleicht waren sie in diesem Jahr einfach auf mehr Abstand bedacht.