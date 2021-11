Kornwestheim Der Bauch des Schweins soll dick werden

Kornwestheim - Wer in den kommenden Tagen Ingrid Ergenzinger und Rosalie Linder trifft, darf sich nicht wundern. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die beiden Landfrauen ein großes, pinkfarbenes Schwein aus Pappmaché dabei haben. Der Schlitz im Rücken des Tierchens verrät: Es soll sich mit Dingen, genauer gesagt mit Gutscheinspenden füllen. Die Gaben sollen den Betroffenen der Flutkatastrophe im Ahrtal zugute kommen. „Die Hilfe soll vor allem in die kleineren Ortschaften gehen, die genau so betroffen sind wie zum Beispiel Ahrweiler, von denen man aber im Fernsehen nichts mitbekommt“, sagt Ingrid Ergenzinger, die Vorsitzende des Kornwestheimer Landfrauen-Ortsvereins. Die Initiative ging von den Kreislandfrauen Ludwigsburg aus, Kontakt gibt es zu den Landfrauen in Ahrweiler um ihre Vorsitzende Ingrid Strohe. So gehen die Landfrauen vor: Sie besorgen Gutscheine ab zehn Euro aufwärts von Ikea, Rewe, Rossmann, C&A oder DM. Für die Kinder hatten die Landfrauen erst an Süßigkeiten gedacht, sich nun aber doch umentschieden: Die Jungen und Mädchen sollen Bücher erhalten. Auch die besorgen die Landfrauen. „Unter unseren Mitgliedern haben wir bis jetzt schon über 500 Euro eingesammelt“, berichten Ingrid Ergenzinger und Rosalie Linder stolz. Die Aktion läuft noch bis zum 2. Dezember. Sind die Gutscheine erst einmal da, wollen die Landfrauen sie hübsch verpacken, mit einem weihnachtlichen Brief und einer Tafel Schokolade. Schließlich sollen die Präsente auch optisch etwas hermachen.