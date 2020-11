Kornwestheim - Corona hin, Corona her – an einer Tradition wird auch im Jahr 2020 nicht gerüttelt: Ein großer Tannenbaum ziert den Kornwestheimer Rathausturm. Am Donnerstagvormittag wurde die knapp 13 Meter hohe Fichte, die stolze zwei Tonnen auf die Waage bringt, mithilfe eines großen Krans auf den Turm gehievt. Zuvor waren die Lichterketten an den Baum angebracht worden. Die Auswahl an Bäumen für den herausgehobenen Platz war in diesem Jahr nicht so reichhaltig, berichtet Martina Kurz, Leiterin des Kornwestheimer Bauhofs. Der Baum aus der Ludwig-Herr-Straße, zur Verfügung gestellt von der Städtischen Wohnbau, war der einzige, der sich für diese ehrenvolle Aufgabe empfahl. Wie der Kran den Baum um Punkt 10.36 Uhr lupfte und dann in die Höhe schweben ließ, das verfolgten wieder viele Kornwestheimerinnen und Kornwestheimer vom Marktplatz aus. Auch Jungen und Mädchen aus dem evangelischen Johanneskindergarten und aus dem Kindergarten Lessingstraße hatten sich auf den Weg gemacht, um das Schauspiel zu beobachten. Sie mussten ein wenig mehr Geduld als sonst aufbringen. Der Kran war mit Verspätung vorm Rathaus eingetroffen. Aber die Kinder harrten der Dinge und entdeckten am Himmel eine andere Seltenheit in diesen Tagen: ein Flugzeug, das Kondensstreifen hinterließ. „Hallo Pilot“, riefen sie dem Flugzeugführer zu.