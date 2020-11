Kornwestheim Der Baum meldet sich, wenn er durstig ist

Die Stadtwerke Ludwigsburg Kornwestheim (SWLB) und das Unternehmen mm-lab gehen in Sachen Baumbewässerung neue Wege und haben dafür ein Pilotprojekt in Kornwestheim gestartet. Die Telematik-Experten mm-lab aus dem Salamander-Areal bringen Sensoren an Bäumen an – den ersten im Oktober an einem Gewächs im Moldengraben. Der Sensor misst die Bodenfeuchte im Erdreich neben dem Baum und gibt die Daten über das so genannte „LoRaWAN“-Funknetzwerk der SWLB weiter an die Kornwestheimer Stadtgärtnerei, die natürlich ebenfalls mit im Boot ist.