Kornwestheim „Der Beruf muss sich verändern“

Der Berufseinstieg ist bei Priestern mit einer Weihe verbunden. Macht das den Beruf zu etwas Besonderem?

Er mag früher etwas Besonderes gewesen sein, aber im Verständnis hat sich ein Wandel vollzogen. Die Taufe macht den Menschen zum Mitglied der Kirche, das ist die Basis. Die Weihe ist nur eine Zuordnung von bestimmten Aufgaben, die man als Pfarrer oder Priester hat.

Gleichwohl: Was haben Sie empfunden, als Sie die Weihe empfangen haben?

Sie müssen das vor dem Hintergrund der Zeit sehen. Es war damals die Zeit, als der Theologieprofessor Hans Küng abgesägt worden ist, als ihm die kirchliche Lehrbefugnis entzogen worden ist, weil er das Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit kritisiert hat. Wir haben wahnsinnig viel diskutiert, wir haben einen kritischen Brief an den Bischof geschrieben – und wir haben die Weihe als eine Bestätigung unseres Weges gesehen, den wir engagiert eingeschlagen haben.

Aber haben Sie sich vor diesem Hintergrund nicht besonders schwergetan, sich einer Institution zu verpflichten, die aufs Bewährte setzt?

Das Gefühl hatten wir gar nicht, weil so viel in Bewegung war. Ich war während meines Studiums ein erstes Mal in Südamerika, in Kolumbien, und habe dort eine Kirche erlebt, die auf den Menschen konzentriert war, und in der ich einen großen Freiraum hatte. Die Gesetze der Kirche, die haben mich noch nie groß interessiert oder belastet.

Ich stelle mir das Priester-Dasein als einen sehr einsamen Beruf vor. Liege ich damit richtig?

Ja und nein. Einerseits ist man dauernd mit Menschen zusammen und hat kaum Zeit ohne Kontakte. In jeder Gemeinde entwickeln sich Freundschaften. Auf der anderen Seite kann man persönliche Freundschaften abseits vom kirchlichen Umfeld kaum pflegen. Es fehlt dafür einfach die Zeit. Ich kann am Wochenende nicht sagen, dass ich keinen Gottesdienst feiere, weil ich lieber Freunde besuchen will. Je älter man wird, umso stärker spürt man auch dieses Manko.