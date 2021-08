Kornwestheim „Der beste Job der Welt“

Kornwestheim - Die zweite Show von Kornwestheim rockt steht Dienstagabend an. Hardcore-Rocker werden sich noch etwas gedulden müssen. Erst einmal bringt die Coldplay-Tribute-Band heute auch ein paar sanftere Töne auf die Bühne. Der Bassist François Saorine erzählt, was ihm an der Musik von Coldplay besonders gefällt.