Auch der Besuch der Sternsinger bei der Kornwestheimer Stadtverwaltung musste in diesem Jahr ausfallen. Deshalb überreichte Oberbürgermeisterin Ursula Keck jetzt einen Scheck in Höhe von 100 Euro an Manuela Paflitschek. Sie betreut gemeinsam mit Simone Kämmle die Sternsingeraktion in der St.-Martinus-Gemeinde. „Trotz der fehlenden Besuche der Sternsinger ist in diesem Jahr gespendet worden“, erzählte Paflitschek. Der Erlös der diesjährigen Aktion kommt dem Projekt „Kindern Halt geben“ in der Ukraine zugute. Sogar Süßigkeiten für die mehr als 30 Mädchen und Jungen, die sich an der Sternsingeraktion beteiligt haben, seien im Pfarrbüro abgegeben worden.