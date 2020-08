Kornwestheim Der Beton fließt ohne Unterbrechung

Um 17 Uhr am Freitag war der Startschuss für das Projekt gefallen. Ab diesem Zeitpunkt war die erste Betonpumpe unter der Brücke einsatzbereit. Nur eine halbe Stunde später kam dann, nach der Vollsperrung der B 27 in Richtung Ludwigsburg, schon die zweite Spezial-Betonpumpe direkt auf der Fahrbahn, kurz vor der Ausfahrt Nord, zum Einsatz. Pünktlich rollten die ersten Mischerfahrzeuge wie geplant an und ab. Es lief also alles Hand in Hand und wie am Schnürchen: 13 Stunden lang. Die Fließbandkette wurde nie unterbrochen, auch nicht, als die dritte Betonpumpe Richtung der Ausfahrt Mitte, Höhe Klingelbrunnen, zum Einsatz kam und die erste bereits wieder abgebaut wurde.