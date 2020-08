Kornwestheim Der Beton muss immer weiter fließen

Für diese Mammutmengen liefert Krieger am Wochenende von zwei Standorten aus den Beton. Er kommt vor allem vom HKS-Betonwerk-West an der Kornwestheimer Westrandstraße, das ebenfalls zu der Krieger-Gruppe gehört, die unter den Namen Betonverbund firmiert, und außerdem aus dem Werk in Remseck. Als „Reserve“ stehe ein weiteres Werk in Winnenden bereit, berichtet Torsten Wagler. Falls es zu technischen oder logistischen Störungen kommt, können auch von hier aus die Mischer rollen. Während der Arbeiten wird die B 27 in Richtung Ludwigsburg gesperrt, der Verkehr wird bis voraussichtlich Sonntag durch das Kornwestheimer Stadtgebiet umgeleitet. „Wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet“, betont der Remsecker Niederlassungsleiter. Er selbst wird, ebenso wie Burkhard Kunze, das ganze Wochenende über im Einsatz sein, und dabei auch in stetigem engen Kontakt mit der Bauleitung und dem Regierungspräsidium stehen.