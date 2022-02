Kornwestheim Der Blick hinter die Maske

Das heißt, auf dem Marktplatz geht es am Sonntag ziemlich bunt zu?

Natürlich. Alle Kornwestheimer Vereine haben erweckt oder abgestaubt, damit ist dem Brauchtum Genüge getan. Das heißt, es werden einige Vertreter in ihren Häs und mit ihren Masken unterwegs sein. So können zum Beispiel Kinder mal ganz nah rangehen – und verlieren so vielleicht die Angst, wenn sie sehen, dass unter der Maske ein ganz normaler Mensch steckt.

Schon erstaunlich, was man sich in einer Pandemie so alles einfallen lassen muss. . .

Wir müssen gerade alle improvisieren. Aber der Aufwand, um bei einer größeren Veranstaltung die Auflagen zu erfüllen, ist für die Vereine gerade einfach zu hoch.

Info

Die Kornwestheimer Fasnetsvereine

präsentieren sich am Sonntag, 6. Februar, von 11 bis 15 Uhr auf dem Marktplatz an der Stuttgarter Straße. In einer Ankündigung bitten die Zünfte, bei einem Besuch einen aktuell zulässigen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.