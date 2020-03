Kornwestheim Der Bohrführer macht den „Spatenstich“

Zugegeben, es gibt gemütlichere Orte, um den Start für ein 27 Millionen teures Projekt zu feiern, das als überaus bedeutsam für die Verkehrsinfrastruktur in der Region eingestuft wird. Ein eisiger Wind pfiff am Montagmorgen durch den Klingelbrunnen, und die Kraftfahrzeuge donnerte über die Gäste hinweg. Aber die Freude über den Baubeginn war gleichwohl zu spüren – zum Beispiel bei Kornwestheims Oberbürgermeisterin Ursula Keck. „Wir haben lange auf diesen Tag gewartet“, sagte sie und wusste zu berichten, dass der Neubau der Gumpenbachbrücke das teuerste Straßenbauprojekt in Kornwestheims Geschichte ist. Regierungspräsident Wolfgang Reimer freute sich darüber, dass die Gumpenbachbrücke neu gebaut wird, obgleich diese Maßnahme überhaupt nicht im Bundesverkehrswegeplan vorgesehen war – was auch verdeutlicht, wie schlecht der Zustand der B 27-Brücke ist. Reimer betonte, dass es nicht nur um einen Ersatz für das 66 Jahre alte Bauwerk gehe, sondern auch um besseren Lärmschutz, um eine neue Ab- und Zufahrt an der Anschlussstelle Kornwestheim-Nord und um einen neuen Fahrbahnbelag zwischen Nord und Mitte.