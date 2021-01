Kornwestheim Der Brexit schreckt die Speditionen nicht

Anderswo ist man froh, keinen Güterverkehr zur Insel zu unterhalten. „Tatsächlich hat unser Haus keinerlei Berührungen zu Großbritannien und somit in keiner Weise mit Brexit-Auswirkungen zu kämpfen“, gibt Jens Hildebrand, Geschäftsführer der Große-Vehne Speditions-GmbH mit Sitz in Kornwestheim, zu Protokoll. „Insofern können wir – zum Glück – keine Aussagen zu diesem für viele Kollegen leidigen Thema treffen.“

Andrea Marongiu, Geschäftsführer des Verbands Spedition und Logistik Baden-Württemberg sagt, man habe in der Branche die Verhandlungsergebnisse „mit großer Erleichterung“ zur Kenntnis genommen, insbesondere weil damit das Worst-Case-Szenario eines harten Brexits verhindert werden konnte. „Industrie, Handel und Logistiker haben nun zumindest Planungssicherheit.“ Laut Marongiu seien die Logistiker in Baden-Württemberg gut auf die neuen Regelungen vorbereitet. Auch weil Lieferketten in und aus Drittländern generell kein Neuland seien. „Wäre Großbritannien bereits im Frühjahr 2019 Drittland geworden, hätte das sicher etliche Unternehmen überfordert.“ Gut vorbereitet sei übrigens auch der deutsche Zoll: „Dort wurden EDV-Systeme aufgerüstet und das entsprechende Personal eingestellt und geschult“, sagt der Kornwestheimer.

Auch das Speditionsunternehmen Dachser ist betroffen. Aus dem Raum Stuttgart schickt die Logistikfirma täglich ein bis zwei Dutzend Sendungen nach Großbritannien, die in der Kornwestheimer Niederlassung administrativ abgewickelt werden. „Die Auswirkungen sind überschaubar“, sagt Markus Maurer, General Manager am Kornwestheimer Dachser-Standort. Lediglich der administrative Aufwand pro Sendung würde sich – trotz des Handelsabkommens – erhöhen. Das sei unter anderem auf komplexere Abläufe, beispielsweise bei der Prüfung der Lieferdokumente, zurückzuführen. Nach und nach werde sich dieser Mehraufwand wohl einpendeln.

„Auch wenn wir uns bei DSV bereits im Vorfeld intensiv auf den Brexit vorbereitet haben, können wir die Wartezeiten an den Fähren oder am Eurotunnel leider nicht beeinflussen“, sagt Sarah Teschner, Sprecherin von DSV, ehemals Panalpina. Insbesondere im ersten Quartal erwarte man kaum Entspannung. Bei DSV sieht man die EU besser vorbereitet als Großbritannien, da „das Vereinigte Königreich sein System umstellen und kompatibel an die Handelsgrenzen anpassen muss. Dies ist ein organisatorischer Kraftakt“. Das UK-Geschäft wird bei DSV vor allem in der Schwieberdinger Niederlassung abgewickelt – Großbritannien gehört zu einem der wichtigsten Märkte des Unternehmens. „Bei DSV beobachtet ein europäisches Brexit-Team die Marktentwicklungen genau, kann bei Bedarf schnell und flexibel reagieren“, so Teschner. Um einen möglichst reibungslosen Übergang zu gewährleisten und die Lieferketten nicht zu gefährden, komme in Deutschland darüber hinaus ein Notfall-Team zum Einsatz, das situativ Entscheidungen fällen könne.