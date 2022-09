Musik auf der Handharmonika

Das CVJM-Gelände, gelegen zwischen Wohnpark Neckarstraße und Industriegebiet Ost, lädt am Freitagabend ab 17 Uhr und am Samstag ab 16 Uhr zum Verweilen ein. Gerhard Künzel musiziert ab 18.30 Uhr auf seiner Handharmonika. Dank der großen Terrassenüberdachung und dem Zelt sitzen die Gäste immer im Trockenen – auch wenn die Sonne zwischendurch doch mal „feucht scheinen“ sollte. Auch Familien mit Kindern sind natürlich willkommen: Der CVJM-Platz bietet sich gleichzeitig als Tummelwiese für die Kinder an. red