Kornwestheim Der Demenz aktiv begegnen

Immer noch ein Tabu-Thema?

„Die Bitte, die ich an alle habe: Frühzeitig kommen und nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist“, appelliert Ute Fassel von den Maltesern. Auch wenn Ursula Keck beobachtet hat, dass die Erkrankung in der Gesellschaft immer mehr in den Fokus rückt, suchen die meisten erst dann Hilfe, wenn vieles nicht mehr zu managen ist. Das stellt auch Silke Reich vom Unterstützerkreis für Menschen mit Demenz immer wieder fest: „Viele pflegen ihre Angehörigen zu Hause und vergessen dabei ihre eigenen Bedürfnisse. Dabei sind Auszeiten für Pflegende wie Pflegebedürftige wichtig.“ Den Pflegebedürftigen stellt der Unterstützerkreis speziell geschulte Ehrenamtliche an die Seite. So können sie Auszeiten genießen.