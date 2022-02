Nach zweimal 45 Minuten war Anja Noël rundum zufrieden und verteilte die Urkunden an die frisch gebackenen Energiespardetektive. Für daheim gab’s noch Kleber mit der diebischen Energiemaus. Damit dürfen sich Eltern und die Erzieherinnen aus dem Kindergarten darauf einstellen, dass ihnen genau auf die Finger geschaut wird. Jasmin Schmidt, Leiterin der Einrichtung in der Weimarstraße, ist davor aber nicht bang. Umweltthemen beschäftigen die Jungen und Mädchen immer wieder. So wird im Kindergarten mithilfe der Jungen und Mädchen genau darauf geachtet, dass der Müll korrekt getrennt wird. Auf der Toilette, haben die Kinder gelernt, kann man den Wasserhahn zudrehen, derweil man sich die Hände einseift. Und zum Trocknen benötigt man nicht eine halbe Packung mit Papierhandtüchern, sondern zwei Blatt reichen schon. Was Jasmin Schmidt besonders freut: Die größeren Kinder erklären den jüngeren, wie’s richtig funktioniert.