Kornwestheim „Der falsche Kandidat“

Wie unterstützen Sie in Kornwestheim den CDU-Wahlkampf?

Wir führen einige Schirmgespräche, plakatieren, außerdem organisieren wir derzeit eine Veranstaltung mit dem Innenminister Thomas Strobl und Steffen Bilger im K in Kornwestheim. Der Wahlkampf in der Urlaubszeit ist nichtsdestotrotz schwierig, und unter den genannten Grundvoraussetzungen ohnehin. Die Themen, die die CDU stark machen, kommunizieren wir nicht gut, andere bringen wir nicht glaubwürdig rüber – vor allem denke ich hier natürlich an den Themenkomplex Klima und Klimaschutz. Ich glaube, wir würden das Thema gut besetzen, aber wir bekommen das nicht richtig kommuniziert. Auch an die jungen Wähler kommen wir nur schwer heran.

Kommt die CDU vor der Wahl wieder auf Spur?

Die schlechten Umfragewerte sind für mich nachvollziehbar, zumal bei unserer Personalentscheidung in Sachen Spitzenkandidat. Wir kämpfen weiter, vor allem für Steffen Bilger, aber die Wochen bis zur Wahl werden noch sehr schwierig, und ich weiß nicht, ob die CDU die Situation noch gedreht bekommt. Ich hoffe, dass es ein Weckruf wird, auch, um einmal alteingesessene Strukturen in der Partei zu hinterfragen.