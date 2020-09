Kornwestheim Der Flur wird zur Rotunde

Die Erweiterung, für die das Kornwestheimer Architekturbüro Michael Pieper verantwortlich zeichnet, wird an den Mirjam-Kindergarten angebaut. Es entstehen zwei Gruppenräume plus Neben- und Materialräumen sowie Sanitäranlagen. Der verbindende Flur zwischen Alt- und Neubau wird als Rotunde um eine alte Esche herumgebaut. Fenster sollen einen Blick auf den Baum ermöglichen. In 15 Monaten soll der Kindergarten-Anbau stehen. Bauträger ist der Zweckverband Pattonville, die Baukosten belaufen sich auf rund 1,8 Millionen Euro.